Der Berliner Werbetechnologie-Spezialist YOC AG meldet für das erste Quartal 2026 weiteres Wachstum und sendet dabei ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt: Die Profitabilität verbessert sich Schritt für Schritt - und insbesondere das internationale Geschäft entwickelt sich dynamisch. Für Anleger könnte die aktuelle Entwicklung spannend werden. Denn während viele kleinere Tech- und AdTech-Unternehmen weiterhin unter einem schwierigen Werbemarkt leiden, scheint YOC zunehmend von Skaleneffekten und der eigenen Technologieplattform zu profitieren. Internationales Geschäft wird zum Wachstumstreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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