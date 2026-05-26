Datum der Anmeldung:
19.05.2026
Aktenzeichen:
B6-46/26
Unternehmen:
Cimpress plc, Dundalk (IRL); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Saxoprint GmbH, Dresden (DEU), Viaprinto GmbH & Co. KG und Viaprinto Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (DEU)
Produktmärkte:
kundenindividualisierte Druckerzeugnisse
19.05.2026
Aktenzeichen:
B6-46/26
Unternehmen:
Cimpress plc, Dundalk (IRL); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Saxoprint GmbH, Dresden (DEU), Viaprinto GmbH & Co. KG und Viaprinto Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (DEU)
Produktmärkte:
kundenindividualisierte Druckerzeugnisse
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