Die schwankende Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom steigt. Sie muss durch smarte Technik flexibel ausgeglichen werden. Das eröffnet finanzielle Chancen für Photovoltaik-Haushalte und Handwerk, wie Martin Endress, CCO von Eon Energie Deutschland erklärt. Mit dem wachsenden Anteil von erneuerbaren Energien verändert sich der Photovoltaik-Markt, besonders bei Privatkundinnen und Privatkunden: Gefragt sind nicht mehr Photovoltaik-Anlagen mit möglichst hoher Gesamtleistung. Gefragt sind intelligente Lösungen, die Stromeinspeisung und -verbrauch optimieren und flexibel steuern. Sie werden die Energiewende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland