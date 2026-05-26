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26.05.2026 09:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Technologierally - Softbank auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologierally - Softbank auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund eher beunruhigender Nachrichten aus der Krisenregion Nahost ist es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien uneinheitlich zugegangen. Die USA haben in "Verteidigungsaktionen" iranische Raketenstellungen und Minenlegeboote angegriffen, ohne davon die mit dem Iran vereinbarte Waffenruhe bzw. Friedensgespräche tangiert zu sehen. Die am Vortag stark gesunkenen Ölpreise reagierten darauf mit Aufschlägen. Die fielen aber eher moderat aus, weshalb auch die Aktienmärkte nicht stärker negativ auf die Nachricht reagierten. Brent-Öl kostete zuletzt gut 2 Prozent mehr, blieb mit 98,30 aber unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio schloss der breite Topix ganz knapp im Minus und verteidigte damit sein Rekordniveau. In Shanghai ging es um 0,2 Prozent nach unten, in Sydney um 0,4 Prozent. Die Börsen in Hongkong und Seoul hatten Nachholbedarf. Weil dort am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, konnten die Akteure erst mit Verspätung auf die Nachrichten vom Wochenende reagieren, wonach die USA und der Iran angeblich nah an einer Rahmenvereinbarung sind, zu der auch die Öffnung der Straße von Hormus gehören soll. Gleichwohl hatte US-Präsident Trump auch betont, "keine Eile" zu haben.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,3 Prozent höher. In Seoul war der Kospi wieder einmal in Rallylaune, er machte einen Satz um 2,6 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch.

Sowohl in Hongkong wie an der technologielastigen Börse in Seoul wurden Chipaktien favorisiert. Marktteilnehmer verwiesen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger. Die jüngsten Ergebnisse von Nvidia und der Optimismus hinsichtlich der weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur stärkten die Stimmung bei Technologiewerten, hieß es. Dazu verzeichneten Südkoreas Halbleiterexporte weiterhin ein starkes Wachstum. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Samsung Electronics um 2,2 Prozent und SK Hynix um 5,7 Prozent.

In Hongkong sorgte laut Börsianern für Rückenwind, dass Huawei Technologies ein Durchbruch im Halbleiterdesign gelungen ist. Huawei teilte mit, einen Ansatz zur Entwicklung fortschrittlicher Chips ohne den Einsatz von Geräten herzustellen, für die die USA den Zugang blockiert hätten. Der Fortschritt könnte laut den Analysten von Bernstein ein "weiterer DeepSeek-Moment" sein - in Anspielung auf das chinesische Startup, das für Aufsehen sorgte, als es ein KI-Modell auf Augenhöhe mit westlichen Modellen veröffentlich hatte.

Hua Hong Semiconductor reagierten mit einem Satz um über 13 Prozent nach oben, während SMIC um 9,3 Prozent zulegten. ASMPT zogen um 12,2 Prozent an. Lenovo hoben um 16,4 Prozent ab, nachdem der weltweit größte PC-Hersteller unerwartet gute Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, die durch eine starke Nachfrage nach KI-Servern und eine Erholung des PC-Marktes beflügelt wurden.

In Tokio zeigten sich Halbleiterwerte uneinheitlich. Advantest gaben um über 6 Prozent nach, Tokyo Electron um 1,5 Prozent, wohingegen Renesas um knapp 7 Prozent stiegen.

Im Fokus stand die Aktie der Softbank Group. Sie schoss um über 10 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Es war bereits das vierte Tagesplus in Folge. Softbank besitze etwa 90 Prozent des britischen Chipdesigners Arm, dessen Technologie zur Entwicklung der Architektur verwendet werde, die Smartphones, Server und eine wachsende Zahl von KI-gestützten Computersystemen antreibe, lautete eine Begründung.

Das mache Arm zu einer der wichtigsten Verbindungen Softbanks zum KI-Hardware-Boom. Daneben sei der Anteil des Technologieinvestors am ChatGPT-Entwickler OpenAI inzwischen fast 80 Milliarden Dollar wert, und Softbank habe bereits rund 45 Milliarden Dollar Gewinn aus dieser Investition erzielt, so eine weitere Begründung im Handel. Derlei Zahlen veränderten die Sichtweise der Investoren grundlegend. Softbank werde nun als hoch fokussiertes KI-Investment-Vehikel wahrgenommen.

In Sydney rutschten ASX um über 13 Prozent ab, nachdem der Betreiber der australischen Börse vor höheren Ausgaben im Jahr 2027 zur Modernisierung seiner Technologie und zur Entwicklung neuer Produkte gewarnt hatte. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.657,80  -0,4    -0,6      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.077,22  -0,1   +15,7      08:00 
Kospi (Seoul)       8.047,51  +2,6   +91,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.669,11  +0,3    +0,2      10:00 
Shanghai-Composite     4.145,37  -0,2    +4,5      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.043,45  -0,5    +8,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.145,29  -1,0   -28,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.704,53  -0,2    +1,5      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 12:40 % YTD 
EUR/USD           1,1633  -0,1   1,1643     1,1642  -1,0 
EUR/JPY           185,12  +0,1   185,01     185,05  +0,6 
EUR/GBP           0,8632  +0,2   0,8619     0,8628  -1,0 
USD/JPY           159,12  +0,1   158,89     158,92  +1,6 
USD/KRW          1.503,00  -0,6  1.512,24    1.513,12  +4,3 
USD/CNY           6,7832  -0,0   6,7842     6,7842  -3,0 
USD/CNH           6,7837  0,0   6,7837     6,7852  -2,8 
USD/HKD           7,8359  +0,0   7,8344     7,8342  +0,7 
AUD/USD           0,7162  -0,2   0,7173     0,7165  +7,3 
NZD/USD           0,5848  -0,4   0,5871     0,5868  +1,6 
BTC/USD          76.826,27  -0,5 77.207,11    77.481,04 -12,4 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,89  -4,9   -4,71      96,60 
Brent/ICE           98,04  +2,0    1,90      96,14 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.531,11  -0,9   -39,45    4.570,56 
Silber            76,55  -2,0   -1,53      78,08 
Platin           1.950,57  -0,9   -17,05    1.967,62 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 26, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

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