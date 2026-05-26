© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaUber legt ein Milliarden-Angebot für Delivery Hero vor. Doch der US-Riese bekommt eine Abfuhr. Warum Aktionäre auf deutlich mehr als 33 Euro pochen und welche Wettbewerber noch mitbieten.Der Kampf um Delivery Hero nimmt Fahrt auf. Der US-Fahrdienstleister Uber hat dem Berliner Essenslieferdienst ein Übernahmeangebot über 33 Euro je Aktie unterbreitet. Doch der Vorschlag liegt deutlich unter den Erwartungen der Aktionäre. An der Börse schossen die Aktien am Montag um bis zu 13 Prozent auf knapp 38 Euro hoch. Am Dienstag notieren die Papiere mehr als 1 Prozent im Minus, aber immer noch deutlich über den gebotenen 33 Euro. Uber ist inzwischen mit rund 25 Prozent der größte Einzelaktionär bei …Den vollständigen Artikel lesen
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