Die Unternehmen haben vereinbart, einen Wasserstoffkorridor zwischen den Niederlanden und Deutschland aufzubauen. Bis 2031 sollen dafür soweit möglich bestehende Erdgasleitungen genutzt und auf Wasserstofftransport umgestellt werden. Der niederländische Gasnetzbetreiber Gasunie und die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe und Thyssengas haben den gemeinsamen Aufbau eines grenzüberschreitenden Wasserstofftransports zwischen den Niederlanden und Deutschland vereinbart. Ziel ist, bis zum Jahr 2031 die beiden nationalen Wasserstoffnetze am gemeinsamen Grenzübergangspunkt Zevenaar/Elten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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