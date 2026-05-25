Le 25 mai/May 2026The common shares of Aduro Clean Technologies Inc. (the "Issuer") will be delisted from the CSE at market close tomorrow, May 26, 2026.The Issuer will continue to trade on the Toronto Stock Exchange.___________________________Les actions ordinaires d'Aduro Clean Technologies Inc. (l'« Émetteur ») seront radiées de la cote de la CSE à la fermeture des marchés demain, le 26 mai 2026.L'Émetteur continuera d'être négocié à la Bourse de Toronto.Date: Market Close/Clôture du marchés le 26 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): ACTIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.