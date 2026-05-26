Anleger zeigen sich zunehmend verunsichert über die Kursentwicklung der SAP-Aktie. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund -28% an Wert verloren; zuletzt bewegte sie sich jedoch seitwärts. Am Dienstag notiert die Aktie nahezu unverändert bei 153,80 € und damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2024. Ist die Bodenbildung stabil und was kommt danach? KI eher Chance als Bedrohung Mit dem Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) entstanden am Markt zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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