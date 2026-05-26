Die Deutsche Telekom rückt durch einen neuen KI-Großauftrag der Bundesregierung wieder stärker in den Fokus der Anleger. Gemeinsam mit SAP soll künftig eine zentrale KI-Plattform für die öffentliche Verwaltung aufgebaut werden. Gleichzeitig nähert sich die Aktie nun einer wichtigen charttechnischen Zone. Deutsche Telekom profitiert von neuem KI-Großauftrag Deutsche Telekom konnte sich gemeinsam mit SAP einen wichtigen Auftrag der Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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