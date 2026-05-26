Aktien aus dem Bereich Quantencomputing stehen wieder verstärkt im Fokus der Anleger - und verzeichneten zuletzt teils spektakuläre Kursgewinne. Besonders stark entwickelte sich die D-Wave-Aktie: Innerhalb weniger Tage legte das Papier um rund +54% zu und steht am Dienstag aktuell bei 25,40 €. Doch lohnt sich nach der Rallye noch ein Einstieg, oder was ist die bessere Variante? Duale Technologien vorhanden Bekannt wurde D-Wave vor allem durch seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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