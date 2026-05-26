© Foto: JoNel Aleccia - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDas Research-Haus Bernstein hat sein Kursziel für die Aktie von Novo Nordisk angehoben, doch Zweifel an der zukünftigen Kursentwicklung bleiben. Novo Nordisk: Fett weg auch für die Aktie Trotz der jüngsten Erholungsrallye bleibt die Ausgangslage für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und seine Aktie schwierig. Rückläufige Erlöse, intensiver Wettbewerb und sinkende Margen sorgten seit dem Jahreswechsel für ein Minus von 12 Prozent. Zwar startete Novo Nordisk dank seiner oral verabreichten Wegovy-Variante stark in das neue Geschäftsjahr und hob seinen Ausblick geringfügig an, doch Zweifel am Wachstumskurs bleiben bestehen, wie der übergeordnet noch immer intakte Abwärtstrend der Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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