DJ MÄRKTE EUROPA/Neue US-Militärschläge belasten - Ferrari mit Luce unter Druck

DOW JONES--Nach der Vortagesrally sind Europas Börsen am Dienstag mit kleinen Abschlägen in den Handel gestartet. Neue US-Militärschläge belasten die Stimmung nur leicht. Nach Angaben eines hochrangigen US-Beamten versenkte die US-Armee zwei Boote der iranischen Islamischen Revolutionsgarde, die Minen verlegten. Daraufhin habe der Iran begonnen, Boden-Luft-Raketen auf US-Kampfflugzeuge abzufeuern. Dies habe die USA wiederum dazu veranlasst, eine Raketenabschussrampe in der Nähe von Bandar Abbas anzugreifen, sagte der Beamte.

Die Scharmützel scheinen die Anleger nicht größer zu verunsichern. Diese setzen vielmehr darauf, dass es in den kommenden Tagen zu einem Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA kommen wird, auch wenn nicht alle Detailfragen umfassend geklärt werden dürften. Für die Anleger ist vor allem wichtig, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder aufgenommen wird. In den vergangenen Tagen konnten gleich mehrere Tanker die Meerenge passieren.

Der Ölpreis der Sorte Brent zieht am Morgen zwar um rund 3 Prozent auf 99 Dollar das Fass an, bleibt damit aber klar unter den jüngsten Höchstständen. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen dennoch teilweise kräftig nach unten, was ein eindeutig positives Signal ist. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.283 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent abwärts.

Nach der jüngsten Rally geben Chipaktien nach. Dabei dürfte es sich um Gewinnmitnahmen handeln. Infineon verlieren 2,1 Prozent, ASML 2,5 Prozent, Aixtron 2,2 Prozent oder Suss Microtec 0,9 Prozent.

Mit Abschlägen von 6,8 Prozent begrüßen Ferrari-Aktionäre die Einführung von Luce. Der erste vollelektrische Bolide wartet mit einem völlig neuen Design auf und hebt sich ganz bewusst von der Traditionsmarke ab. Dies dürfte nicht jedem gefallen, heißt es im Handel. Einige Investoren befürchteten wohl, dass Ferrari damit Stammkunden vergraule. Die Kursverluste erschienen aber übertrieben, hier dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, heißt es, genauso wie bei der Einschätzung zu Luce. Equita äußert sich skeptischer: Die Verkaufszahlen von Luce dürften überschaubar ausfallen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.099,16 -0,6 -37,50 6.136,66 5,3 Stoxx-50 5.248,79 -0,1 -6,75 5.255,54 6,7 DAX 25.282,83 -0,4 -106,27 25.389,10 3,2 MDAX 32.556,84 -0,8 -251,06 27.039,42 6,3 TecDAX 4.055,18 -1,0 -41,31 3.091,28 11,9 SDAX 18.855,45 -0,1 -16,48 13.062,07 9,8 FTSE 10.539,99 +0,7 73,73 10.466,26 6,1 CAC 8.209,49 -0,6 -48,77 8.258,26 0,7 SMI 13.582,34 +0,6 79,13 13.503,21 2,4 ATX 6.116,50 -0,5 -31,74 6.148,24 14,8 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01 EUR/USD 1,1637 -0,1 -0,0006 1,1643 1,1640 EUR/JPY 185,24 +0,1 0,2300 185,01 184,9700 EUR/CHF 0,9127 +0,2 0,0015 0,9112 0,9113 EUR/GBP 0,8637 +0,2 0,0018 0,8619 0,8618 USD/JPY 159,17 +0,2 0,2800 158,89 158,8900 GBP/USD 1,3471 -0,2 -0,0030 1,3501 1,3500 USD/CNY 6,7859 +0,0 0,0017 6,7842 6,7842 USD/CNH 6,786 +0,0 0,0023 6,7837 6,7826 AUS/USD 0,716 -0,2 -0,0013 0,7173 0,7172 Bitcoin/USD 76.632,65 -0,7 -574,46 77.207,11 77.718,04 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 92,58 -4,2 -4,02 96,6 Brent/ICE 99,25 +3,2 3,11 96,14 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.534,29 -0,8 -36,27 4.570,56 Silber 76,34 -2,2 -1,74 78,08 Platin 1.947,10 -1,0 -20,52 1.967,62 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 26, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

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