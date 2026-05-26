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Dow Jones News
26.05.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Neue US-Militärschläge belasten - Ferrari mit Luce unter Druck

DJ MÄRKTE EUROPA/Neue US-Militärschläge belasten - Ferrari mit Luce unter Druck

DOW JONES--Nach der Vortagesrally sind Europas Börsen am Dienstag mit kleinen Abschlägen in den Handel gestartet. Neue US-Militärschläge belasten die Stimmung nur leicht. Nach Angaben eines hochrangigen US-Beamten versenkte die US-Armee zwei Boote der iranischen Islamischen Revolutionsgarde, die Minen verlegten. Daraufhin habe der Iran begonnen, Boden-Luft-Raketen auf US-Kampfflugzeuge abzufeuern. Dies habe die USA wiederum dazu veranlasst, eine Raketenabschussrampe in der Nähe von Bandar Abbas anzugreifen, sagte der Beamte.

Die Scharmützel scheinen die Anleger nicht größer zu verunsichern. Diese setzen vielmehr darauf, dass es in den kommenden Tagen zu einem Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA kommen wird, auch wenn nicht alle Detailfragen umfassend geklärt werden dürften. Für die Anleger ist vor allem wichtig, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder aufgenommen wird. In den vergangenen Tagen konnten gleich mehrere Tanker die Meerenge passieren.

Der Ölpreis der Sorte Brent zieht am Morgen zwar um rund 3 Prozent auf 99 Dollar das Fass an, bleibt damit aber klar unter den jüngsten Höchstständen. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen dennoch teilweise kräftig nach unten, was ein eindeutig positives Signal ist. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.283 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent abwärts.

Nach der jüngsten Rally geben Chipaktien nach. Dabei dürfte es sich um Gewinnmitnahmen handeln. Infineon verlieren 2,1 Prozent, ASML 2,5 Prozent, Aixtron 2,2 Prozent oder Suss Microtec 0,9 Prozent.

Mit Abschlägen von 6,8 Prozent begrüßen Ferrari-Aktionäre die Einführung von Luce. Der erste vollelektrische Bolide wartet mit einem völlig neuen Design auf und hebt sich ganz bewusst von der Traditionsmarke ab. Dies dürfte nicht jedem gefallen, heißt es im Handel. Einige Investoren befürchteten wohl, dass Ferrari damit Stammkunden vergraule. Die Kursverluste erschienen aber übertrieben, hier dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, heißt es, genauso wie bei der Einschätzung zu Luce. Equita äußert sich skeptischer: Die Verkaufszahlen von Luce dürften überschaubar ausfallen. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.099,16  -0,6   -37,50    6.136,66    5,3 
Stoxx-50        5.248,79  -0,1   -6,75    5.255,54    6,7 
DAX          25.282,83  -0,4  -106,27    25.389,10    3,2 
MDAX          32.556,84  -0,8  -251,06    27.039,42    6,3 
TecDAX         4.055,18  -1,0   -41,31    3.091,28    11,9 
SDAX          18.855,45  -0,1   -16,48    13.062,07    9,8 
FTSE          10.539,99  +0,7   73,73    10.466,26    6,1 
CAC           8.209,49  -0,6   -48,77    8.258,26    0,7 
SMI          13.582,34  +0,6   79,13    13.503,21    2,4 
ATX           6.116,50  -0,5   -31,74    6.148,24    14,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01 
EUR/USD          1,1637  -0,1  -0,0006     1,1643   1,1640 
EUR/JPY          185,24  +0,1   0,2300     185,01  184,9700 
EUR/CHF          0,9127  +0,2   0,0015     0,9112   0,9113 
EUR/GBP          0,8637  +0,2   0,0018     0,8619   0,8618 
USD/JPY          159,17  +0,2   0,2800     158,89  158,8900 
GBP/USD          1,3471  -0,2  -0,0030     1,3501   1,3500 
USD/CNY          6,7859  +0,0   0,0017     6,7842   6,7842 
USD/CNH          6,786  +0,0   0,0023     6,7837   6,7826 
AUS/USD          0,716  -0,2  -0,0013     0,7173   0,7172 
Bitcoin/USD      76.632,65  -0,7  -574,46    77.207,11 77.718,04 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,58  -4,2   -4,02      96,6 
Brent/ICE         99,25  +3,2    3,11      96,14 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.534,29  -0,8   -36,27    4.570,56 
Silber           76,34  -2,2   -1,74      78,08 
Platin         1.947,10  -1,0   -20,52    1.967,62 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 26, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

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