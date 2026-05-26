Ferrari hat am Montag sein erstes vollelektrisches Auto präsentiert. Der Stromer mit dem Namen "Luce" (siehe Foto oben) spaltet die Gemüter. Doch während Ferrari-Boss Benedetto Vigna den Kunden überraschende Zugeständnisse macht, dürfte sich der Wagen auch ohne Kaufzwang bestens verkaufen - schließlich bleibt es ein Ferrari.• Ferrari wagt den radikalen Schritt ins Elektrozeitalter, der neue "Luce" polarisiert Fans und Experten gleichermaßen.• 1.050 PS, 800-Volt-Technik und fünf Türen: Ferrari setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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