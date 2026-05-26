Paris / London / Zürich - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag einen Dämpfer erhalten. US-Militärschlägen gegen den Iran hielten Marktteilnehmer zur Vorsicht an. Das US-Militär hatte trotz Waffenruhe Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Strasse von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten. «Die Situation im Nahen Osten bleibt fragil und färbt über die Erdölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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