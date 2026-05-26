Zürich - Die erste Förderrunde 2026 der Klimastiftung Schweiz unterstützt 8 Unternehmen - darunter überwiegend junge Cleantech-Startups - mit über 1,08 Millionen Franken. Die Innovationen reichen dabei von der Verpackungsfolie aus Algen, einer Lösung für drahtlose Energieübertragung für Elektrobusse bis zur Hochvolt-Second-Life-Speicherplattform für Industrie und Gewerbe. Die Klimastiftung Schweiz spricht diesen Frühling 1,084 Millionen Franken für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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