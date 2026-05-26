Bern - Die Zahl der AHV-Rentenbeziehenden ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt wurden 2,64 Millionen Altersrenten ausbezahlt, 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Dienstag mitteilte. Bereits 2024 war die Zahl der Altersrentenbeziehenden um rund 1,8 Prozent beziehungsweise gut 44'000 Personen gestiegen. Heuer war es mit netto 40'400 Personen ein weniger grosser Anstieg. Insgesamt richtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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