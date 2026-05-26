Luzern - Die Suva hat im Jahr 2025 durch die Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch 43,7 Millionen Franken eingespart. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig verändern neue Technologien wie künstliche Intelligenz die Betrugsversuche. Die Einsparungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Millionen Franken, wie die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva am Dienstag mitteilte. Der grösste Teil der gesamten Einsparungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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