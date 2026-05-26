Over Easy Solar aus Norwegen bietet leichte, senkrecht installierbare Solarmodule für Flachdächer an. Next2Sun ist Spezialist für vertikale Freiflächen-Photovoltaik. Gemeinsam wollen die Unternehmen die vertikale Solartechnik voranbringen. Der norwegische Photovoltaik-Anbieter Over Easy Solar ist eine Kooperation AS mit dem deutschen Anbieter für vertikale Photovoltaik-Anlagen Next2Sun eingegangen. Ziel der Kooperation ist es, die Markteinführung vertikaler PV-Konzepte in ausgewählten europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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