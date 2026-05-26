Sixt erweist sich widerständig - trotz eines anspruchsvollen konjunkturellen Umfelds. Die Bestätigung der Jahresprognose Mitte des Monats sorgen auch bei Marktteilnehmern für Zuversicht. Mit Rückenwind durch die jüngsten Quartalszahlen rückt nun das charttechnische Umfeld in den Fokus.Auf Basis der Elliott-Wellen-Analyse lässt sich der Kursverlauf der vergangenen zwölf Monate als abgeschlossener 5-Wellen-Abwärtsimpuls lesen. Es folgte eine ABC-Korrektur, die aktuell in der C-Welle angelangt sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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