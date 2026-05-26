© Foto: UnsplashFerrari bricht mit seiner Verbrenner-DNA: Der erste Elektro-Fünfsitzer soll Luxusfamilien locken - doch der Zeitpunkt birgt ein enormes Risiko.Ferrari präsentierte am Montag sein erstes vollelektrisches Auto. Der Zeitpunkt kommt überraschend, da Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini ihre Ambitionen im Bereich der Elektrofahrzeuge aufgrund der schleppenden Nachfrage zurückfahren. "Luce", wie das neue Modell heißt, wurde mit Unterstützung des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive und seines LoveFrom-Kollektivs entwickelt. Das Auto ist damit der erste fünfsitzige Ferrari. Ferrari will mit komfortablen Sitzen, modernster Technologie und einem 600 Liter fassenden Kofferraum wohlhabende …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE