Rotterdam - Robeco gab heute die Auflegung des Robeco QI Global Enhanced Index Equities bekannt, einer neuen quantitativen Aktienstrategie, die darauf ausgelegt ist, den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht zu werden, die eine globale, optimierte Lösung im Enhanced Indexing suchen. Das Quantitative Equities Team von Robeco setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Lösungen für Enhanced Indexing in Industrie- und Schwellenländern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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