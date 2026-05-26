Zürich - ESG ist gescheitert, weil die Scores nur Ratings, aber keine Erkenntnis erzeugen. Nachhaltigkeitsdaten müssen einen materiellen Beitrag zum Risikomanagement und zur Vorhersage zukünftiger Kursentwicklungen leisten. Die eigentliche Revolution beginnt dort, wo Sustainable Finance mit quantitativen Investmentmodellen verschmilzt. Das unterstreichen nun zwei wissenschaftliche Bücher, die ausschliesslich von Frauen geschrieben wurden. Mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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