FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5400 (4900) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES BRITISH LAND TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 465 PENCE - BARCLAYS RAISES CONDUIT HOLDINGS TARGET TO 410 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1820 (1730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 610 (570) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 525 (395) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 440 (500) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 98 (115) PENCE - CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7600 (7200) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 440 (545) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (1925) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 355 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2220 (2425) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 75 (95) PENCE - GOLDMAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 365 (625) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3170 (2965) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1540 (1490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 332 (388) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3160 (2780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8280 (7200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 555 (635) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News