Eine neue KNE-Publikation beschäftigt sich mit der Frage: Was ändert sich durch die Privilegierung von co-located Batteriespeichern im Baurecht für die Beachtung naturschutzrechtlicher Belange? Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) hat eine neue Publikation zum Rechtsrahmen von co-located Batteriespeichern herausgebracht. Co-located Batteriespeicher sind Energiespeicheranlagen, die man im Zusammenhang mit einer Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien errichtet und der Nutzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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