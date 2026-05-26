New York, USA - 26. Mai 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) hat heute gemeinsam mit seinen Allianzpartnern SEETEL New Energy (7740.TW) und Quantum eMotion Corp. (NYSE: QNC) (TSXV: QNC) (FWB: 34Q0) einen richtungsweisenden Geschäftsauftrag samt Anzahlung für sieben PWR Flex 261Q-Einheiten bekannt gegeben, die über den US-Vertriebspartner GG Ventures of the Carolinas in den Vereinigten Staaten implementiert werden sollen.

Der Endkunde ist eine seit 100 Jahren bestehende Planungs-, Beschaffungs- und Baufirma (EPC) mit einer Stammklientel von Fortune-500-Kunden. Bei dieser Transaktion handelt es sich nicht nur um die erste kommerzielle Implementierung im Rahmen der Allianz in Nordamerika, sondern auch um die erste kommerzielle Implementierung eines vollständig integrierten, sofort einsatzbereiten (Plug-and-Play) und quantensicheren Energiespeichersystems dieser Art in der gesamten Branche. Damit wird ein strategischer Referenzstandort für das zukünftige Wachstum in den Vereinigten Staaten geschaffen.

Ein richtungsweisender Meilenstein für Aegis und die gesamte Branche

"Dieser erste Auftrag aus den USA über sieben PWR Flex 261Q-Einheiten ist ein wichtiger Meilenstein für Aegis", so Ramtin Rasouilizenhad, CEO von Aegis. "Er markiert unseren offiziellen Einstieg in den nordamerikanischen Markt und ist ein klarer Beweis dafür, dass die Branche bereit ist für eine neue Klasse sicherer, integrierter Energiesysteme."

PWR Flex 261Q ist die erste Lösung auf dem Markt, die eine fortschrittliche Energiespeicherung, den Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen und die integrierte Cybersicherheit auf Quantenebene in einer einzigen, vollständig integrierten Plug-and-Play-Plattform vereint. Durch die Einbindung der Quantum-Random-Number-Generator-Plattform (QRNG) von Quantum eMotion in das Gerät hebt sich die Plattform PWR Flex am Energiespeichermarkt zusätzlich vom Mitbewerb ab. Dank dieser Einbindung können wir mit Stolz unsere Produktreihe von Energiespeichersystemen mit integrierter Quanten-Cybersicherheit vorstellen, die neue Maßstäbe für die cyberresiliente Stromversorgung setzt."

Erste quantensichere Energieplattform ihrer Art

"PWR-Flex 261Q ist ein All-in-One-Gerätedesign, das modernste Energiespeichersysteme, EMS-Architektur und Cybersicherheit miteinander verbindet, wobei alle Komponenten von nordamerikanischen Partnern stammen", so Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion Corp. "Durch die direkte Einbindung unserer Full-Stack-Plattform für Quanten-Cybersicherheit in den PWR Flex 261Q liefert Aegis die erste kommerziell implementierte Energieplattform mit integriertem, quantensicherem Schutz für Daten- und Steuerungssysteme.

Die sicheren Kommunikationsfunktionen sowie die manipulationssicheren und cyberresilienten Eigenschaften des PWR Flex 261Q sollen dazu beitragen, einen unterbrechungsfreien und vertrauenswürdigen Betrieb missionskritischer Einrichtungen zu gewährleisten - und das in einer Zeit, in der Cyber- und Quantenbedrohungen für die Infrastruktur rapide zunehmen."

Strategischer Einstieg in den US-Markt über die Firma GG Ventures of the Carolinas

"GGV Energy war eng in die Konzeption dieser Anlagen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Kunden eingebunden, und wir freuen uns, unseren Kunden den PWR Flex 261Q im Rahmen eines umfassenderen Modernisierungsprogramms anbieten zu können", sagte Michael Gallagher, CEO von GGV Energy. "Unsere langjährigen Beziehungen zu großen EPC-Firmen und Fortune-500-Kunden ermöglichen uns einen Vertrieb dieser ersten quantensicheren Lösung ihrer Art im großen Maßstab - mit der operativen Disziplin, die bei solchen Projekten nötig ist.

Diese erste Implementierung bei einem traditionsreichen EPC-Unternehmen schafft einen echten Referenzstandort und macht PWR Flex 261Q zu einer leistungsstarken Plug-and-Play-Plattform für Unternehmen, die nach einem neuen Standard für resiliente, cybersichere Stromversorgungslösungen suchen."

Warum dieser Meilenstein relevant ist

PWR Flex 261Q punktet mit folgenden Vorteilen:

- Fortschrittliche Energiemanagementfunktionen - netzgebundene, intelligente Energiespeicherung und -verwaltung

- Resilienz für kritische Infrastruktur - robuste Bauweise für missionskritische Umgebungen

- Integration quantensicherer Cybersicherheit - quantenbasierte Entropiegenerierung zur Unterstützung quantensicherer Cybersicherheit.

Durch die Zusammenführung dieser Funktionen in einer einzigen kommerziellen Plattform bringen Aegis und seine Partner eine neue Produktkategorie auf den Markt - in einer Zeit, in der US-Kunden dringend nach resilienten, cybersicheren Stromversorgungslösungen suchen. Diese erste Implementierung in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich:

- als entscheidendes Verkaufsargument für die Plattform PWR Flex 261Q dienen

- als strategischer Referenzstandort für zusätzliche EPC-Firmen und Fortune-500-Kunden dienen

- der Allianz beim Ausbau ihrer Markteinführungsstrategie in Nordamerika weitere Geschäftschancen eröffnen

Wichtige Fakten der Transaktion

- Produkt: PWR Flex 261Q - das erste quantensichere integrierte Energiespeichersystem seiner Art

- Menge: Sieben (7) Einheiten

- Markt: Vereinigte Staaten - erste kommerzielle Implementierung in Nordamerika

- Vertriebspartner: GG Ventures of the Carolinas (https://www.ggventurescarolinas.com)

- Endkunde: eine seit 100 Jahren bestehende EPC-Firma mit mehreren Fortune-500-Kunden

Aegis geht davon aus, dass diese Erstimplementierung den Eckpfeiler seiner US-Strategie darstellt und dieser Auftrag erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Aufträgen sein wird, nachdem es für Betreiber kritischer Infrastrukturen heute unumgänglich ist, ihre Anlagen mit modernen quantensicheren und resilienten Energieplattformen aufzurüsten.

Über SEETEL New Energy

SEETEL New Energy Co. Ltd. (7740.TW) ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der sich auf leistungsstarke Lithium-Batteriemodule und Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert hat. A Leader in Energy Storage ¦ SEETEL NEW ENERGY

Über Quantum eMotion

Quantum eMotion Corp. (NYSE: QNC) (TSXV: QNC) (FWB: 34Q0) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikation für das Quantenzeitalter zu sichern. Quantum eMotion | QRNG & Quantum-Safe Security

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride und dezentrale Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen. AEGIS - Critical Energy Defence

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

http://www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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