Verbandspräsident Alexis Gula rät wegen der geplanten Biotreppe dazu, bei der Entscheidung für eine neue Heizung die Entwicklung der Energiepreise und auch die Versorgungssicherheit zu berücksichtigen. Die Zahl der fossilen Kessel ging 2025 nur um zwei Prozent zurück, meldet das Schornsteinfegerhandwerk. Mit dem geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) will die Bundesregierung Hausbesitzern ermöglichen, beim Heizungstausch auch künftig noch Gas- und Ölkessel zu installieren. Die Anlagen müssen ab 2029 mit wachsenden Anteilen klimafreundlicher Brennstoffe wie Biomethan oder Wasserstoff-Derivaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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