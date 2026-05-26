Bern - Das Sicherheitsgefühl von Schweizern und Schweizerinnen hat sich gegenüber 2025 weiter verschlechtert. In einer Befragung ist der Wunsch nach mehr Geld für die Armee und mehr sicherheitspolitischer Kooperation gestiegen. Und die Zustimmung zur Neutralität ist gesunken. 86 Prozent der Stimmberechtigten finden, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert hat. 2024 waren noch 81 Prozent dieser Meinung. Auch die Zukunft der Schweiz wird gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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