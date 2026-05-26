Mercedes-Benz will sein neues Fahrassistenzsystem MB.Drive Assist Pro Ende diesen Jahres in einzelnen deutschen Städten verfügbar machen und Anfang 2027 deutschlandweit ausrollen. Das System bietet eine selbstfahrende Tür-zu-Tür-Navigation innerhalb von Innenstädten und war im Januar auf der CES in Las Vegas ein Hingucker. Bei MB. Drive Assist Pro handelt es sich um ein System auf SAE-Level 2, bei dem das Fahrzeug selbst lenken kann, aber der Fahrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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