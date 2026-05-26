Hamburg (ots) -- Webserie "Fünf Sterne Plus" mit messbaren Erfolgen in Recruiting und MitarbeiterbindungDie Asklepios Kliniken Hamburg sind mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation (https://www.dpok.de/gewinnerinnenliste-2026/) (DPOK) in der Kategorie "Employer Branding" ausgezeichnet worden. Mehr als 500 hochwertige Einreichungen hat der Wettbewerb in diesem Jahr verzeichnet. Prämiert wurde die Webserie "Fünf Sterne plus (https://www.asklepios.com/karriere/standorte/hamburg/fuenf-sterne-plus)", die Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Bereichen und Berufsgruppen und ihren Arbeitsalltag authentisch in den Mittelpunkt stellt. Die zusammen mit Schönborn Media konzipierte und realisierte Serie wirkt: Die Teams verzeichnen steigende Bewerberzahlen in den dargestellten Bereichen.Die Bedeutung digitaler Sichtbarkeit und authentischer Kommunikation nimmt im Recruiting kontinuierlich zu - auch im Gesundheitswesen. Bewerber:innen informieren sich heute deutlich stärker in den sozialen Medien über potenzielle Arbeitgeber und reagieren vor allem auf glaubwürdige Einblicke in den Arbeitsalltag. Mit "Fünf Sterne plus (https://www.asklepios.com/karriere/standorte/hamburg/fuenf-sterne-plus)" setzen die Asklepios Kliniken Hamburg gezielt auf diese Form der sichtbaren und authentischen Arbeitgeberkommunikation. Die Webserie zeigt reale Mitarbeiter:innen und konkrete Arbeitssituationen - und erzielt intern und extern Wirkung. "Social Media ist längst ein relevanter Bestandteil moderner Personalgewinnung", sagt Matthias Meyer, Leitung Konzernbereich Personal und Mitglied der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg. "Wer als Arbeitgeber sichtbar ist und glaubwürdig kommuniziert, erreicht Menschen deutlich früher in ihrer Berufsorientierung und stärkt gleichzeitig die Bindung bestehender Teams."Pflege zwischen Praxis, Spezialisierung und StudiumPflege bietet heute vielfältige Karriereoptionen - ob Spezialisierungen in Intensivmedizin, OP oder Notaufnahme bis hin zu Leitungsfunktionen, Lehre und akademischen Laufbahnen. Gleichzeitig gewinnen flexible Ausbildungsmodelle, duale Studiengänge und digitale Arbeitsfelder zunehmend an Bedeutung. "Die Serie bildet unseren Arbeitsalltag im OP und vor allem unseren Umgang miteinander auf humorvolle Weise ab und zeigt gleichzeitig, was unsere Teams leisten", so Nadin Möbius, OP-Managerin an der Asklepios Klinik Barmbek. "Dass wir inzwischen über Monate ohne Zeitarbeit arbeiten können und gezielt Bewerbungen aufgrund der Kampagne erhalten, zeigt die konkrete Wirkung."Größter Ausbildungsbetrieb im Hamburger GesundheitswesenDie Asklepios Kliniken Hamburg sind mit rund 1.500 Ausbildungsplätzen, davon mehr als 1.000 in Pflegeberufen, der größte Ausbildungsbetrieb der Stadt. Jährlich gehen mittlerweile mehr als 10.000 Bewerbungen für eine Ausbildung in den Gesundheitsberufen ein. "Gerade junge Menschen informieren sich in den sozialen Medien über Arbeitgeber und möchten echte Einblicke statt Hochglanzkampagnen sehen. Deshalb war für uns entscheidend, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter authentisch zu zeigen und reale Geschichten zu erzählen. Dieser Preis gehört deswegen vor allem unseren Teams in den Kliniken. Sie haben mit Offenheit, Engagement und großer Authentizität gezeigt, was Arbeiten bei Asklepios ausmacht. Ohne die Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera wäre 'Fünf Sterne plus' nicht möglich gewesen. Ihr Einsatz hat diese Auszeichnung erst möglich gemacht", freut sich Matthias Meyer.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6281726