Hamburg (ots) -Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege am 12. Mai würdigt die ASKLEPIOS Gruppe die Leistung seiner Pflegefachpersonen und richtet den Blick zugleich auf die Zukunft der Pflege. Mit der konzernübergreifenden Initiative PFLEGE WEITERGEDACHT treiben ASKLEPIOS, RHÖN und MEDICLIN die Weiterentwicklung von Arbeitsbedingungen, Qualifizierung und Versorgungsqualität in diesem Bereich gemeinsam voran. "Die Pflege ist unsere größte Mitarbeitergruppe und sie ist unverzichtbar für eine menschenzentrierte Medizin. Mit PFLEGE WEITERGEDACHT geben wir der Profession Pflege noch mehr Sichtbarkeit, stärken ihre Entwicklungsmöglichkeiten und schaffen die Voraussetzungen für bestmögliche Arbeitsbedingungen", sagt ASKLEPIOS CMO PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh.Als Zeichen der Wertschätzung für die Pflegekräfte in den Kliniken der ASKLEPIOS Gruppe wird es am 12. Mai an vielen Standorten unterschiedliche Aktionen und Aufmerksamkeiten geben. Damit verbindet ASKLEPIOS den Dank an die Mitarbeitenden mit einem klaren Bekenntnis dazu, die Profession Pflege auch strukturell, fachlich und technologisch weiter zu stärken. Genau dazu dient die Initiative PFLEGE WEITERGEDACHT. Sie ist aus einem zunächst bei RHÖN entwickelten Ansatz hervorgegangen und wurde im März 2025 zu einer konzernweiten Initiative weiterentwickelt. Im Fokus stehen der gesamte Versorgungsprozess über Standorte, Abteilungen und Versorgungsformen hinweg sowie das Ziel, Pflegequalität und Arbeitsumfeld gleichermaßen nachhaltig zu verbessern.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Themenfeldern, in denen interdisziplinäre Expertinnen und Experten aus allen drei Teilkonzernen konkrete Konzepte erarbeiten: Qualität und Transformation, Mitarbeitendenbindung und Recruiting, Bildung und Akademisierung, New Work, Monitoring sowie Digitalisierung. "Dieser teamorientierte und partizipative Ansatz ist in dieser Form einzigartig. Unsere Kompetenz, die Zusammenarbeit und das Voneinander-Lernen sind unsere Stärken - und genau das wollen wir mit PFLEGE WEITERGEDACHT intern wie extern sichtbar machen", sagt Stefanie Wied, Leitung Konzernbereich Pflege bei ASKLEPIOS."Wir wollen einen ganzheitlichen Versorgungsansatz etablieren, der Mitarbeitende genauso in den Fokus rückt wie Patientinnen und Patienten. Genau darin liegt die Stärke von PFLEGE WEITERGEDACHT: Wir entwickeln gemeinsam Strukturen, Prozesse und Perspektiven, die Pflege nachhaltig stärken", ergänzt ASKLEPIOS CMO PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh. Zum Tag der Pflege 2026 unterstreicht die Unternehmensgruppe damit ihren Anspruch, Pflege nicht nur anzuerkennen, sondern aktiv weiterzudenken. Die Initiative bündelt konkrete Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen, stärkere Entwicklungsperspektiven und eine noch höhere pflegerische Versorgungsqualität - aus der Pflege für die Pflege.Für ASKLEPIOS ist PFLEGEWEITERGEDACHT mehr als ein strategisches Projekt. Die Initiative schafft Raum für Beteiligung, für fachübergreifendes Lernen und für neue Antworten auf die Herausforderungen des Pflegealltags. Dazu gehören etwa lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, eine Stärkung der beruflichen Entwicklung der Mitarbeitenden im Sinne einer Karriereplanung, einheitliche Qualitätsindikatoren und digitale Lösungen zur Entlastung im Berufsalltag.Ein konkretes Beispiel für diesen Anspruch ist der soziale Roboter Lotta (https://www.medical-tribune.de/medizin/paediatrie/klinikum-testet-sozialen-pflegeroboter) im zur ASKLEPIOS Gruppe gehörenden RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder). Lotta wird dort als erster sozialer Roboter dieser Art in einer Klinik in Deutschland eingesetzt; ausgestattet mit Künstlicher Intelligenz kann er Stimmen, Bewegungen und Emotionen erkennen, direkten Blickkontakt herstellen, mit Patientinnen und Patienten interagieren sowie sie unterhalten und aktivieren. Auf der geriatrischen Station unterstützt Lotta ältere Menschen in ihrer täglichen Routine und fördert Kommunikation und Aktivierung. Der Einsatz wird von der Pflegedirektion wissenschaftlich begleitet, um die Wirkung auf Patientinnen und Patienten zu evaluieren und unter anderem zu untersuchen, ob sich durch den Einsatz das Delir-Risiko senken lässt. Seit September letzten Jahres wird Lotta auch im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Klinik eingesetzt.Neben dem Bereich Digitalisierung haben sich in der Konzern-Initiative PFLEGE WEITERGEDACHT weitere Schwerpunktgruppen gebildet, die sich vor allem mit dem gemeinsamen strategischen Ziel, der weiteren Verbesserung der Pflegequalität befassen. Die Schwerpunktgruppe Akademisierung und Bildung beschäftigt sich mit dem Skill-Grade-Mix, mit Karriere- und Laufbahnmodellen für Pflegende, um Tätigkeiten den passenden Berufsgruppen zuzuordnen und Ressourcen sinnvoll einzusetzen.Der Internationale Tag der Pflege wird jedes Jahr am 12. Mai begangen und erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen Krankenpflege gilt. Der Aktionstag wurde 1974 vom International Council of Nurses (ICN), einem Zusammenschluss von mehr als 130 nationalen Pflegeverbänden, als internationaler Tag etabliert und ist heute den weltweit rund 30 Millionen Menschen in Pflegeberufen gewidmet.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. 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