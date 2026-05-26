Die Bayer-Aktie pendelte in den letzten drei Monaten in einem Seitwärtstrend zwischen 36 und 41 € auf und ab. Doch nun könnte eine Nachricht die Aktie aus diesem Trend nach unten reißen. Wie sollten Anleger darauf reagieren? Nun auch noch Brasilien Als hätte Bayer nicht schon seit Jahren genug Ärger mit seinem Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) in den USA, droht nun auch noch neuer Ärger aus einem weiteren amerikanischen Land, und zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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