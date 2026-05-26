Für die Alphabet-Aktie geht es am Dienstagmorgen um über -2% im europäischen Handel bergab. Was drückt auf den Kurs des Technologiegiganten und sollten Anleger die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau überhaupt noch kaufen? Brüssel zieht die Daumenschrauben an Es sind gleich zwei Nachrichten, die den Kurs der Alphabet-Aktie zum Wochenauftakt belasten: eine kommt aus Brüssel, die andere aus den USA. Medienberichten zufolge plant die Europäische Union ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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