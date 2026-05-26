Kompakte und leichte Solarmodule sind rückenfreundlicher als große und schwere. Die Aktion Gesunder Rücken hat ein Gütesiegel für ergonomische Solarmodule entwickelt. Die Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) hat erstmals Photovoltaik-Module nach ergonomischen Kriterien geprüft und mit dem AGR-Gütesiegel für besondere Rückenfreundlichkeit ausgezeichnet. Mit den modernen Solarmodulen steigen die physischen Anforderungen an Monteurinnen und Monteure auf Dächern und Freiflächen: Größere PV-Module, höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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