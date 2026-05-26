Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer sieht sich mit neuen Herausforderungen im Agrarbereich konfrontiert. Nach den langjährigen juristischen Auseinandersetzungen in den USA drohen nun rechtliche Einschränkungen in Südamerika. Diese Entwicklung belastet den Aktienkurs des DAX-Unternehmens, das sich ohnehin in einer Phase der Kursstabilisierung befindet.Klage zielt auf vollständiges Verbot abHintergrund der aktuellen Kursbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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