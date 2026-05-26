Unterföhring (ots) -Für die einen ist es ein Dorf wie jedes andere auch: Liebitz. Klein, schön und etwas verschnarcht. Für die alleinerziehende Frieda (Laura Lippmann) ist Liebitz mehr als ein Dorf. Es ist ihre Heimat in der Sächsischen Schweiz, die Sehnsucht und Verantwortung bedeutet. Und eine innere Zerreißprobe.In der neuen SAT.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" pocht das Herz der Intensivkrankenschwester Frieda für zwei Männerherzen. Da ist ihre alte Liebe, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), der immer wieder ihr Herz berührt. Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) entfacht längst vergessene, frische Gefühle bei ihr. Doch nicht nur ihr Herz wird auf die Probe gestellt: Die drohende Schließung der örtlichen Feuerwehr gefährdet das Lebenswerk ihres Vaters. Kann Frieda Leidenschaft, Herz und Verantwortung in Einklang bringen? SAT.1 zeigt die Feuerwehrserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ab Montag, 1. Juni, täglich um 18 Uhr in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen zehn Folgen auf Joyn.Zum Inhalt:Frieda (Laura Lippmann), eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort erkennt sie schnell, dass ihre Heimat sie mehr denn je braucht. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr - ein Vorhaben, das Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren kann. Doch während sie entschlossen um die Rettung der freiwilligen Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz in ein emotionales Chaos: Soll sie dem Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) eine Chance geben, oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf? Wird es Frieda gelingen, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken?"Frieda - Mit Feuer und Flamme" läuft ab dem 1. Juni 2026, täglich von Montag bis Freitag um 18 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und ab dem 29. Mai auf Joyn. Die Serie wird produziert von Saxonia Media.Pressekontakt:Hendrik HübnerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6281808