Nach Einschätzung von Solarpower Europe lag die tatsächliche Photovoltaik-Erzeugung 2025 bei 410 Terawattstunden. Die offiziellen Statistiken weisen aber nur 275 Terawattstunden aus. Der Verband führt diese Diskrepanz auf eine unvollständige Erfassung von Dachanlagen sowie Verzögerungen bei der Datenübermittlung zurück. Dazu komme die Schwierigkeit, den selbstgenutzten Solarstrom zu erfassen. Solarpower Europe geht davon aus, dass die EU-Behörden und Mitgliedstaaten die von den Photovoltaik-Dachanlagen erzeugte Strommenge falsch einschätzen. "Nach unserer im Solar+-Bericht von Solarpower Europe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland