Cyanobakterien können mithilfe der Photosynthese Wasserstoff herstellen. Forscher:innen gelang nun ein wichtiger Schritt hin zu einer biotechnologischen Wasserstoffproduktion. Ein Forschungsteam der Universität Kassel, der Ruhr-Universität Bochum und der Universidade Nova Lissabon hat eine Methode entwickelt und die Wasserstoffproduktion mit Cyanobakterien durch Photosynthese zu verbessern. Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt, sind in der Lage, Wasserstoff zu produzieren und dabei auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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