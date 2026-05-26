© Foto: Peter Kneffel - dpaUS-Handelspolitik, schwache Baukonjunktur, halbierte Margenerwartungen: Wacker Chemie steht vor ungelösten Fragen. Analysten sehen nach der Rallye kaum noch Luft nach oben.Wacker Chemie hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt. Die Papiere sind in diesem Monat erstmals seit 2 Jahren wieder über 100 Euro gestiegen. Doch die Analysten der UBS treten nun erst einmal auf die Bremse. Nach einem Kursanstieg von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn stufen die Experten den Spezialchemiehersteller von Kaufen auf Neutral herab. Das Kursziel steigt zwar von 84 auf 104 Euro, doch bei einem aktuellen Kurs von rund 101 Euro ist das Aufwärtspotenzial damit weitgehend ausgereizt. Der Grund …Den vollständigen Artikel lesen
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