Kornelius Purps (antea): Von Fußballfieber und Fieberkurven

22.05.2026 -

Alle Augen richten sich auf den 30. Juni 2026. Bei der Fußball-WM auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Gruppenphase abgeschlossen. Die Nation fiebert den Spielen der Zwischenrunde entgegen, vielleicht erwartet uns an diesem Tag ja der Straßenfeger Jordanien gegen Haiti. Möglicherweise bekommen wir davon aber auch gar nichts mit, weil es in Berlin gekracht hat: Am 30. Juni will die hart angeschlagene Koalitionsregierung zum Befreiungsschlag ausholen und sich auf ein ganzes Bündel an Reformen einigen - Reformen, die das Land auch jenseits des Rasens wieder nach vorne bringen sollen. Ein Blick nach vorne.

Heute Vormittag veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Details zur Wirtschaftsentwicklung Deutschlands im ersten Quartal. Die ursprüngliche Schätzung eines BIP-Wachstums von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wurde bestätigt und zunächst mal hört sich das ja gar nicht schlecht an. Einen stärkeren Quartalszuwachs gab es zuletzt vorgenau einem Jahr und davor in der Corona-Erholungsphase Anfang 2022.