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Asset Standard
26.05.2026 13:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Von Fußballfieber und Fieberkurven

22.05.2026 -

Alle Augen richten sich auf den 30. Juni 2026. Bei der Fußball-WM auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Gruppenphase abgeschlossen. Die Nation fiebert den Spielen der Zwischenrunde entgegen, vielleicht erwartet uns an diesem Tag ja der Straßenfeger Jordanien gegen Haiti. Möglicherweise bekommen wir davon aber auch gar nichts mit, weil es in Berlin gekracht hat: Am 30. Juni will die hart angeschlagene Koalitionsregierung zum Befreiungsschlag ausholen und sich auf ein ganzes Bündel an Reformen einigen - Reformen, die das Land auch jenseits des Rasens wieder nach vorne bringen sollen. Ein Blick nach vorne.

Heute Vormittag veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Details zur Wirtschaftsentwicklung Deutschlands im ersten Quartal. Die ursprüngliche Schätzung eines BIP-Wachstums von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wurde bestätigt und zunächst mal hört sich das ja gar nicht schlecht an. Einen stärkeren Quartalszuwachs gab es zuletzt vorgenau einem Jahr und davor in der Corona-Erholungsphase Anfang 2022.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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