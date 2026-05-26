Bern - Das Sicherheitsgefühl in der Schweiz hat sich erneut verschlechtert. In einer Befragung ist bei den Stimmberechtigten der Wunsch nach mehr Geld für die Armee und mehr sicherheitspolitischer Kooperation gestiegen. Doch nur eine Minderheit hält die Armeeausgaben für zu tief. Rund vier von fünf Antwortenden - 82 Prozent - fühlen sich im Allgemeinen sicher. 16 Prozent gaben an, sich «eher unsicher» zu fühlen und zwei Prozent fühlten sich «ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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