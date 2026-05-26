Longi steigt in den Markt für Gewerbe-Batteriespeicher ein. Denn das Unternehmen ist überzeugt, dass Photovoltaik-Stromerzeugung, Batteriespeicher und Energiemanagement als koordinierte Infrastruktur zusammenarbeiten müssen. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi erweitert sein Portfolio um Batteriespeicher für den gewerblichen und industriellen Markt. Das Unternehmen hat sein Speicherportfolio Longi One mit den neuen Speichersystemen OmniCube-L233 und Hi-MO One Pro nun vorgestellt. Die Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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