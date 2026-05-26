Das südschwedische Busunternehmen Bergkvara hat bei Volvo Buses 47 Einheiten des Volvo 8900 Electric bestellt, der im Überlandverkehr in der Region Skåne sowie auch im Stadtverkehr von Helsingborg eingesetzt werden soll. Der ÖPNV-Betreiber Bergkvara setzt schon lange auf Elektromobilität und hatte 2021 gleich 79 E-Busse bei BYD bestellt, bereits 2019 gingen fünf Einheiten des eCitaro von Daimler Buses an das Unternehmen aus dem schwedischen Kalmar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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