Volvo Trucks hat in Göteborg den neuen FH Aero Electric mit bis zu 700 km Reichweite enthüllt - und electrive war dabei. Klar ist jetzt: Die Schweden wollen die ersten sein, die im Fernverkehr eine komplette Tagestour ohne Laden ermöglichen. Dafür packen sie in ihren E-Truck grob 100 kWh mehr Netto-Kapazität als die versammelte Konkurrenz. An anderen Stellen sind dafür Kompromisse nötig. Volvo Trucks hat sich mit dem Launch seiner zweiten E-Lkw-Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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