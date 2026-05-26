Volvo Cars macht Fahrern seiner Elektroautos in Europa das Netzwerk von Tesla zugänglich. Ab dem vierten Quartal 2026 können Volvo-Kunden mehr als 20.000 Tesla-Supercharger mit der Volvo-App nutzen. Parallel will Volvo auch im asiatisch-pazifischen Raum näher an Teslas Lade-Ökosystem heranrücken. Die Schweden selbst geben an, das öffentliche Laden in Europa komfortabler gestalten zu wollen und deshalb Kunden den Zugang zu den Tesla-Superchargern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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