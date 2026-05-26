Der israelische Rüstungskonzern Elbit Systems profitiert von den kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, wie die am Mittag vorgelegten Zahlen zeigen. Inmitten laufender Verhandlungen: Neue Luftangriffe Trotz laufender Friedensverhandlungen haben die israelische sowie die US-amerikanische Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag erneut Ziele sowohl im Südlibanon als auch im Iran angegriffen. Das Zentralkommando der US-Streitkräfte spricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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