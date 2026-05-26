DJ BP-Chairman Albert Manifold mit sofortiger Wirkung abberufen
Von Adam Whittaker
DOW JONES--BP-Chairman Albert Manifold tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Wie BP mitteilte, hat der Board einstimmig entschieden, dass Manifold nicht länger als Chairman fungieren soll, nachdem der Board von Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten erfahren habe, die als inakzeptabel erachtetet würden. Manifold hatte im Oktober als Chairman bei dem britischen Energiekonzern übernommen. Laut BP soll Ian Tyler diese Rolle nun übergangsweise übernehmen. Manifold war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
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May 26, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)
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