Einmal mehr währten die Hoffnungen auf eine zeitnahe Lösung des Iran-Konflikts nicht allzu lange. Der Dax reagierte zu Wochenbeginn auf die jüngsten hoffnungsvollen Entwicklungen. Doch bereits der heutige Dienstagshandel brachte einen Dämpfer, nachdem US-Präsident Trump hinsichtlich der Konfliktlösung offenkundig wieder den Fuß vom Gaspedal nahm.Aber der deutsche Leitindex notiert noch immer deutlich oberhalb von 25.000 Punkten. Und das gilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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