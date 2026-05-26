Die schwarz-rote Landesregierung hat eine neue Bauordnung vorgelegt. Die Solarpflicht für öffentliche und gewerbliche Gebäude wird gestrichen: Bei Neubauten und umfassenden Dachsanierungen sind die Eigentümer künftig nicht mehr verpflichtet, eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage zu installieren. Wohnhäuser sind ohnehin bereits ausgenommen. Wie in vielen anderen Bundesländern gibt es in Brandenburg im Neubau und bei umfassenden Dachsanierungen eine Solarpflicht - dort allerdings nur für öffentliche und gewerblich genutzte Gebäude, nicht jedoch für Wohnhäuser. Konkret schreibt die derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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