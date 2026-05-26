In der letzten Analyse wurde die damalige Kursschwäche als Chance eingeordnet, während die 2-€-Marke sowie darüber 2,52 € als nächste Ziele im Fokus standen. Genau dieser Fahrplan wurde mittlerweile bestätigt: Die 2-€-Marke ist erreicht, stärkere Rücksetzer blieben bislang aus und die Rally wirkt weiterhin intakt. Rücksetzer bleiben aus Die ITM Power-Aktie konnte den zuletzt skizzierten Rally-Fahrplan eindrucksvoll fortsetzen. Statt eines stärkeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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