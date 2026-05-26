Der britische Energieriese BP sorgt mit einem überraschenden Führungswechsel für Unruhe an den Märkten. Der Konzern hat Verwaltungsratschef Albert Manifold mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Als Grund nannte BP "ernste Bedenken" hinsichtlich Unternehmensführung, Kontrolle und Verhalten. Weitere Details dazu lieferte das Unternehmen allerdings nicht.• BP setzt Verwaltungsratschef Albert Manifold überraschend mit sofortiger Wirkung ab.• Hintergrund sind laut Konzern "ernste Bedenken" bei Führung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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